В России начнут по-новому выявлять подделки в промышленности

В России разработаны три новых стандарта по борьбе с подделками в промышленности. Как сообщает газета «Известия», в Росстандарте таким образом хотят создать систему распознавания контрафактных запчастей и агрегатов для авиации, а также железнодорожной и автомобильной техники. Речь идет, в частности, о качестве подшипников, металлопроката, арматуры и других изделий с длинным жизненным циклом.

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Среди прочего новыми стандартами предписывается отслеживать путь того или иного изделия по полной цепи посредников до конечного продавца. Продукции хотят присваивать идентификационные номера, а в случае выявления фальсификата возвращать его изготовителю или поставщику будет нельзя, чтобы исключить дальнейший оборот. Планируется, что новые ГОСТы вступят в силу с весны 2020 года.

Как отметил зампредседателя технического комитета Росстандарта Георгий Толстов, особенно остро проблема стоит в авиационной промышленности. Он указал, что использование поддельных деталей при ремонте приводит не только к финансовому ущербу производителей, но также сказывается на безопасности полетов.

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