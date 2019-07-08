Россияне стали чаще покупать роскошные подделки

Годовой оборот теневого рынка поддельных люксовых товаров в России составил 280 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов превышает стоимость рынка легальной продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor.

По подсчетам авторов, рынок контрафактных товаров достиг уровня 280 миллиардов рублей, в то время как легальный оценивается в 250 миллиардов. Основными каналами сбыта выступили торговые центры и вещевые рынки, на которые приходится 40 и 30 процентов соответственно.

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Около 84 миллиардов рублей было выручено в 2018 году через онлайн-продажи, из которых 25 миллиардов составляют социальные сети и маркетплейсы. Наиболее популярными среди россиян контрафактными товарами оказались сумки, кроссовки, джинсы и футболки, говорится в исследовании.

Авторы отмечают, что рынок контрафактной продукции будет активно расти в условиях продолжительного падения доходов граждан, а основным каналом реализации товаров выступят онлайн-площадки.

В то же время, по данным Fashion Consulting Group, которые также приводит «Коммерсантъ», среднемировой уровень подделок в последние годы держится на уровне 30-35 процентов.

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