Убийца защитившего мать российского школьника получил 20,5 года колонии

Убийца защитившего мать российского школьника из Северодвинска приговорен к 20,5 года колонии. Об этом во вторник, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в мае 2017 года 32-летний Роман Пронин напал на соседку по коммунальной квартире Наталью Крапивину и не менее 27 раз ударил ее ножом по голове. После этого он напал на бросившегося защищать мать 15-летнего школьника Ивана Крапивина и несколько раз ударил его по голове гантелей. Женщину удалось спасти, а мальчик скончался 4 декабря 2018 года в московской больнице. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

В 2018 году Пронин уже был приговорен к 14,5 года колонии за нанесение тяжких телесных повреждений, но дело было переквалифицировано в связи со смертью школьника. Пронин обвинялся в убийстве и покушении на убийство.

24 декабря сообщалось, что дворник нашел рядом со складом мусора в центре Москвы тело женщины. Голова и ноги жертвы были связаны и замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее — провода. Подозреваемый в убийстве был задержан, следственные органы выясняют мотивы преступления.

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