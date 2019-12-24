Россиян предупредили о заразной смертельной болезни собак. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что в российских регионах более 30 процентов собак заражены эхинококкозом — хроническим гельминтозным заболеванием. Человек может заразиться им при контакте с больной собакой. При этом отмечаются более частые случай заболевания среди детей, так как они чаще играют с собаками. Однако подхватить болезнь можно при сборе и поедании дикорастущих ягод и трав, грязных овощей, фруктов и зелени. Также опасность представляет употребление воды из зараженных яйцами гельминтов источников. Выделка шкур тоже может стать одной из причин заражения.

При этом недуге во внутренних органах появляются кистозные образования, содержащие личинки ленточных червей. Наиболее распространено заболевание на Северном Кавказе, Урале, в Иркутской области, а также на Дальнем Востоке. В Роспотребнадзоре отметили значимость проблемы, так как эхинококкоз поражает различные органы, приводит к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальным исходам.

Россиянам дали рекомендации, которые помогут избежать эхинококкоза. Основное правило: соблюдать гигиену, тщательно мыть руки после контакта с животными и прогулок в лесу. Чтобы не заразиться, также надо мыть овощи и зелень, желательно замачивать их и обрабатывать кипятком. Домашних животных посоветовали регулярно обследовать и проводить вакцинацию. Помимо этого, питомцам нельзя разрешать лизать лицо, прыгать в постель и на мебель. Также собаку надо кормить из выделенной только для нее посуды.

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