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Российский Су-33 обвинили в боевой неэффективности китайского Shandong

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Советский (российский) Су-33 и китайский J-15, созданный на его основе, являются одними из самых тяжелых находящихся в эксплуатации палубных истребителей в мире, что снижает боевую эффективность китайских авианосцев Shandong и Liaoning, пишет The National Interest.

«Это серьезно ограничивает количество топлива и оружия, которое могут перевозить их самолеты, в свою очередь ограничивая дальность и боевую эффективность [истребителей и авианосцев]», — обвиняет американский журнал.

Издание также называет одним из недостатков Shandong и Liaoning использование на них для взлета истребителей трамплина, и напоминает, что третий китайский авианосец должен получить электромагнитную катапульту.

В декабре китайский телеканал CCTV7 в своем репортаже показал взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong. В том же месяце Shandong, первый китайский авианосец, построенный исключительно силами Китая, был введен в эксплуатацию.

J-15 и Shandong являются клонами советской техники, приобретенной Китаем у Украины. Первый создан на основе прототипа Су-33, второй — на базе технологий первого китайского авианосца Liaoning, бывшего советского «Варяга», относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский «Адмирал Кузнецов».

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From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)

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