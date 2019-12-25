Одного из создателей Рунета отправили под домашний арест

Бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, которого считают одним из создателей Рунета, отправили под домашний арест. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Солдатова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения будет действовать до 28 января 2020 года.

24 декабря сообщалось, что чешская компания Reliable Communications, совладельцем которой является Солдатов, захотела вернуть РосНИИРОС (некоммерческая организация, созданная Курчатовским институтом) пул из почти полумиллиона IPv4-адресов. После изъятия российские институты обнаружили, что аренда адресов, общая стоимость которых оценивается в 600 миллионов рублей, значительно выросла — более чем в 10 раз.

Отмечалось, что IPv4-адреса — ценный актив в рамках отдельно взятого государства и их выведение за пределы страны крайне нежелательно.

Алексей Солдатов занимал должность замминистра связи и массовых коммуникаций с 2008-го по 2010 год. До прихода в Минкомсвязи в течение 34 лет работал в Курчатовском институте и был членом наблюдательного совета РосНИИРОС, который до 2001 года регистрировал доменные имена зоны .ru. Под его руководством в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет. В 2014-м он стал соучредителем Reliable Communications.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!