Курчатовский институт отбил захват IP-адресов бывшим замминистра связи

Чешская компания Reliable Communications, совладельцем которой является бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Солдатов, захотела вернуть РосНИИРОС (некоммерческая организация, созданная Курчатовским институтом) пул из почти полумиллиона IPv4-адресов. Об этом стало известно после возбуждения уголовного дела по факту изъятия адресов у РосНИИРОС в результате сомнительной процедуры, сообщает D-Russia.ru.

После изъятия российские институты обнаружили, что аренда адресов, общая стоимость которых оценивается в 600 миллионов рублей, значительно выросла — более чем в 10 раз, и обратились в Администрацию президента России и другие ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц, но, как пишет издание, имена причастных к этой схеме людей известны: это Евгений Антипов и Алексей Шкиттин, подписавшие договор о передаче адресов от имени РосНИИРОС и Reliable Communications соответственно, а также Солдатов.

По словам источника в Курчатовском институте, изъятие адресов является частью операции по захвату имущества РосНИИРОС и дальнейшей ликвидации организации. Во втором случае компания Солдатова могла бы получить домен первого уровня .su — национальный домен СССР, расконсервированный в 2002 году для коммерческой эксплуатации усилиями бывшего чиновника, отмечает D-Russia.ru. По информации портала, Солдатов планировал продать данный домен одной из стран Азии.

IPv4-адреса, как отмечает издание, являются ценным активом в рамках отдельно взятого государства и их выведение за пределы страны крайне нежелательно.

Алексей Солдатов занимал должность замминистра связи и массовых коммуникаций с 2008-го по 2010 год. До прихода в Минкомсвязи в течение 34 лет работал в Курчатовском институте и был членом наблюдательного совета РосНИИРОС. В 2014-м стал соучредителем Reliable Communications.

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