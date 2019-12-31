Структуре Курчатовского института вернули захваченные IP-адреса

IPv4-адреса, ранее переданные организацией РосНИИРОС (некоммерческая структура, созданная Курчатовским институтом) чешской компании Reliable Communications, возвращены обратно. Об этом порталу D-Russia.ru сообщил представитель восточноевропейской региональной интернет-регистратуры RIPE NCC.

«Несмотря на перманентный характер такой перерегистрации ресурсов, RIPE NCC подходит индивидуально к подобным запросам сторон. По итогам изучения ситуации и позиции участников произведена полная и безусловная отмена трансфера, весь блок ресурсов зарегистрирован за АНО РосНИИРОС», — сказали в RIPE NCC.

О возвращении адресов своих клиентов уведомили и в РосНИИРОС.

О согласии Reliable Communications вернуть РосНИИРОС пул из почти полумиллиона IPv4-адресов стало известно ранее в декабре после того, как по факту изъятия адресов было возбуждено уголовное дело и был отправлен под домашний арест совладелец чешской компании, бывший замминистра массовых коммуникаций и связи России Алексей Солдатов, известный как один из создателей Рунета. После изъятия российские институты, входящие в РосНИИРОС, обнаружили, что аренда адресов, общая стоимость которых оценивается в 600 миллионов рублей, значительно выросла — более чем в 10 раз, и обратились в Администрацию президента России и другие ведомства. Источник в Курчатовском институте называл изъятие адресов захватом.

IPv4-адреса являются ценным активом в рамках отдельно взятого государства и их выведение за пределы страны крайне нежелательно. Стоимость пула адресов, принадлежащих РосНИИРОС, может достигать 12,25 миллиона долларов, писал «Коммерсантъ».

Алексей Солдатов занимал должность замминистра связи и массовых коммуникаций с 2008-го по 2010 год. До прихода в Минкомсвязи в течение 34 лет работал в Курчатовском институте и был членом наблюдательного совета РосНИИРОС. В 2014-м стал соучредителем Reliable Communications.

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