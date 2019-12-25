Аушев назвал самую яркую ошибку СССР в Афганской войне

Нанесение массированных ударов по территории противника является самым ярким примером политической ошибки Советского Союза в ходе Афганской войны. Об этом в интервью «Новой газете» заявил первый президент Ингушетии Руслан Аушев, прошедший две командировки в Афганистан и командовавший там батальоном и штабом полка.

«В том числе в Панджшере, во время вывода войск, так называемая операция "Возмездие". Зачем надо было это делать? Все наши военные были в недоумении», — сказал политик.

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Говоря об операции «Тайфун», проведенной советскими военными перед их выводом из Афганистана в 1989 году, Аушев подчеркнул, что приказ о ней пришел из Москвы. По его словам, провести ее советское руководство уговорили тогдашний президент Афганистана Мухаммад Наджибулла и его окружение. «Ни у министра обороны, ни у начальника Генштаба не хватило характера отказать», — отметил он.

Аушев выразил надежду на то, что имена людей, по чьей инициативе была проведена данная операция, в дальнейшем будут обнародованы. В то же время он отметил, что военные, непосредственно принимавшие участие в ней, не должны отвечать за решения руководства.

Операция «Тайфун» проводилась в конце января 1989 года в нескольких провинциях Афганистана против моджахедов, несмотря на договоренность с полевым командиром Ахмадом Шах Масудом о неприменении силы при выводе советских войск из страны. В ходе операции советские военные совершили массированные бомбардировки и обстрелы, в том числе с применением тактического ракетного вооружения. Действия СССР вызвали крайне негативную реакцию Шах Масуда, обвинившего военных в жестокости. Генерал Валерий Востротин, воевавший в Афганистане до вывода войск, вспоминал, что на проведении операции, по слухам, настоял тогдашний глава МИД СССР и член Политбюро ЦК КПСС Эдуард Шеварднадзе.

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