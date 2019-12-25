Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб. Ее так и не удалось решить, заявил в интервью «Новой газете» первый президент Ингушетии Руслан Аушев, прошедший две командировки в Афганистан и командовавший там батальоном и штабом полка.

«Просто не были готовы. Проблема номер один — питьевая вода — так и не была решена. Делайте что хотите, но солдата, который две недели ходит по горам, водой обеспечьте», — сказал политик.

Он вспомнил выдававшиеся тогда советским военным хлорные таблетки, которые, по его словам, придавали воде отвратительный запах и начинали действовать только через 40 минут после применения. «Мы пили воду из каменных ниш через тростинку, чтобы не поднять муть со дна», — объяснил Аушев.

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Политик привел в пример обеспечение латвийского контингента в составе находившейся в Афганистане международной коалиции в рамках операции «Несокрушимая свобода». Со слов его знакомого, в центре лагеря были расставлены столы, на которых лежала различная еда, в частности бургеры, строганина, блюда мексиканской кухни, газировка и бутилированная вода. «И все это можно есть и пить в любое время суток неограниченно», — добавил он.

В ходе советской кампании в Афганистане были зафиксированы десятки тысяч случаев госпитализации военных из-за инфекционных заболеваний, говорится в статье «Медицинское обеспечение в локальных войнах: эпидемиологические уроки советско-афганской войны» американского исследователя, отставного подполковника Армии США и ветерана войны во Вьетнаме Лестера Грау и майора Уильяма Йоргенсена. Отмечается, что к высокому уровню распространения заболеваний в советских подразделениях в Афганистане привели дефицит чистой питьевой воды, общий низкий уровень гигиены военных и поваров в частности, недостаточная борьба с паразитами и неполноценное питание. Согласно приведенной в статье статистике, доля инфекционных заболеваний среди всех причин госпитализации советских военнослужащих в Афганистане составила 56,5 процента, тогда как во время Великой Отечественной войны по этой причине было зафиксировано 35,27 процента случаев госпитализации.

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