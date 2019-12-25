Американского посла отозвали из-за геев

Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что дипломат Дэниел Фут прекратил исполнять свои обязанности после того, как раскритиковал местные власти за арест гей-пары. Правительство Замбии приговорило мужчин к 15 годам тюрьмы за «преступление против природы».

Отмечается, что после критики Фута на него обрушились власти Замбии. Президент страны Эдгар Лунгу заявил, что не желает видеть дипломата. Он подчеркнул, что его не пугает даже возможное лишение 500 миллионов долларов американской помощи.

«Господин Фут больше не может занимать свою должность», — цитирует издание Госдепартамент США. В ведомстве добавили, что посол близок к тому, чтобы стать персоной нон-грата. Фут был назначен послом в Замбии президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2017 года.

20 декабря новый посол США в России Джон Салливан рассказал о приоритетах своей будущей работы, среди которых отметил вопрос защиты прав геев и лесбиянок. Дипломат также отметил, что постарается сосредоточиться на тех областях сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, в которых оно остается возможным на фоне конфликтных отношений: сотрудничество по разработке стратегии контроля над вооружениями, вопрос безопасности в Арктике и обмен информацией для защиты от террористических атак.

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