Назван новый посол США в России

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Об этом сообщается на сайте Комитета.

Сейчас он занимает пост заместителя госсекретаря. Помимо Салливана, Комитет утвердил еще 14 кандидатур на связанные с внешней политикой посты.

Джон Салливан успел поработать в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли. В Госдепартаменте он только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.

«Опыт господина Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией. Это позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран»,— заявил председатель Комитета Сената США по международным отношениям республиканец Джим Риш. Он также отметил, что хотел бы, чтобы кандидатуру Салливана одобрил и Сенат Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп ранее уже говорил, что намерен назначить заместителя госсекретаря новым американским послом в Москве.

В августе 2019 года бывший посол Джон Хантсман подал в отставку. В своем заявлении политик отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Он добавил, что Москву нужно как призывать к ответственности за неверное поведение, так и продолжать с ней диалог на благо национальных интересов.

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