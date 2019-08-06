Американский посол в России подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом пишет газета The Salt Lake Tribune. Издание также приводит изображение заявления дипломата на имя президента США Дональда Трампа.

Письмо было направлено американскому лидеру утром во вторник, 6 августа. Датой окончания полномочий Хантсмана значится 3 октября. «Надеюсь, этого времени будет достаточно для выдвижения и утверждения преемника», — отметил глава дипмиссии. Он подчеркнул, что постарается передать дела максимально гладко. Причиной отставки названа «растущая семья и обязанности» на родине.

В заявлении Хантсман отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Он добавил, что Москву нужно как призывать к ответственности за неверное поведение, так и продолжать с ней диалог на благо национальных интересов.

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В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта. В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.

Хантсман занял пост посла США в России в октябре 2017 года, сменив Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман был послом США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

59-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике. У политика и его супруги Мэри Кэй семеро детей, включая двух приемных из Китая и Индии. Известно, что до назначения послом в России он не знал русский язык.

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