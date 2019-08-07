Названы возможные кандидаты на место посла США в России

США могут назначить своим послом в России переговорщика по Северной Корее или главу дипмиссии в Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн является одним из потенциальных кандидатов на пост вместо уходящего в отставку Джона Хантсмана. Это связано с тем, что у него есть опыт работы с Россией. В частности, ранее он занимал должность вице-президента компании Ford Motor, которая вела бизнес в стране.

Кроме того, в администрации американского президента ходили слухи, что должностью может заинтересоваться нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл. Однако близкий к дипломату человек заявил изданию, что это не так.

При этом официального комментария от Госдепартамента США по этому вопросу не было, а американский президент Дональд Трамп не определился с преемником, отмечает газета.

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О том, что глава американской дипмиссии в Москве подал заявление об отставке, стало известно 6 августа. В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта.

В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.

Хантсман занял пост посла США в России в октябре 2017 года, сменив Джона Теффта. До этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман был послом США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

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