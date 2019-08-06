Россия отреагировала на отставку американского посла

Потенциал двусторонних отношений с Россией не давала реализовать внутриполитическая ситуация в США, а оценивать работу посла Джона Хантсмана стоит лишь американской стороне. Такое заявление сделали в МИД России по поводу его отставки, передает ТАСС
«Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал», — заявили журналистам в ведомстве.
О том, что глава американской дипмиссии в Москве подал заявление об отставке, стало известно ранее 6 августа. 3 августа перспективу его ухода обсуждали в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.
В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта. В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.
Хантсман занял пост посла США в России в октябре 2017 года, сменив Джона Теффта. До этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман был послом США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.