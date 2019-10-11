Вашингтон подтвердил назначение нового посла в России

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее 11 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Москва дала свое согласие на назначение Салливана на этот пост. В августе Трамп назвал дипломата «очень уважаемой» персоной и заявил, что «он мог бы быть очень хорошим» преемником бывшего посла в России Джона Хантсмана.

В начале августа Хантсман подал в отставку. Его полномочия окончились 3 октября. В своем заявлении Хантсман отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Причиной отставки была названа «растущая семья и обязанности» на родине.

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