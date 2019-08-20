Назван главный претендент на должность посла США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает Reuters.

Глава США отметил, что Салливан «очень уважаемая» персона, и что «он мог бы быть очень хорошим» преемником нынешнего посла в России Джона Хантсмана.

6 августа Хантсман подал в отставку. Датой окончания его полномочий значится 3 октября. В заявлении Хантсман отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Причиной отставки названа «растущая семья и обязанности» на родине.

В июне сообщалось, что Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта. В ноябре 2018 года стало известно, что у дипломата нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.

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