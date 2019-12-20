Новый американский посол в России назвал цели своей работы

Новый посол США в России Джон Салливан рассказал о приоритетах своей будущей работы. Об этом сообщает Bloomberg.
Дипломат отметил, что постарается сосредоточиться на тех областях сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, в которых оно остается возможным на фоне конфликтных отношений. Так, в этом перечне он назвал сотрудничество по разработке стратегии контроля над вооружениями, вопрос защиты прав геев и лесбиянок, вопрос безопасности в Арктике и обмен информацией для защиты от террористических атак.
«Мы ожидаем, что российское правительство воспримет всерьез обязательство защищать мир от опасных террористических группировок, таких как "Исламское государство" (запрещена в России), "Аль-Каида" (запрещена в России) и "Хезболла"», — сказал Салливан. Американский посол также сказал, что другими его целями будет защита свободы прессы и работа в целях информационной прозрачности правительства.
Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России 12 декабря. До этого Салливан занимал пост заместителя госсекретаря. Кроме того, он успел поработать в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли.