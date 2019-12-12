В США утвердили нового посла в России

Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России. Об этом сообщает ТАСС.
Им станет Джон Салливан. Сейчас он занимает пост заместителя госсекретаря.
Салливан успел поработать в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли. В Госдепартаменте он только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.
В конце ноября комитет сената США одобрил кандидатуру Салливана на должность посла в России.
Президент США Дональд Трамп ранее уже говорил, что намерен назначить заместителя госсекретаря новым американским послом в Москве.
В августе бывший посол Джон Хантсман подал в отставку. В своем заявлении политик отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Он добавил, что Москву нужно как призывать к ответственности за неверное поведение, так и продолжать с ней диалог на благо национальных интересов.