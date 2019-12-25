Отец бросился спасать тонущую дочь и погиб накануне Рождества

Трое британцев погибли в отеле Club La Costa World во время отпуска на популярном курорте в Испании. Об этом сообщает BBC News.

Происшествие случилось накануне Рождества, когда девятилетняя девочка пошла плавать в бассейн. В воде у ребенка возникли проблемы, и ее 52-летний отец и 16-летний брат бросились на помощь.

В результате все трое туристов утонули при загадочных обстоятельствах. Прибывшие в отель медики попытались откачать британцев, однако их жизнь спасти не удалось.

Администрация гостиницы принесла извинения и выразила соболезнования женщине, потерявшей супруга и двоих детей. Подробности произошедшего выясняются.

В апреле отец с сыном пытались спасти сингапурского туриста в Австралии и утонули. Росс Пауэлл, его сын Энди и еще один спасатель заметили мужчину, который хотел доплыть до устья реки Шербрук, но не мог справиться с обратным течением. Спасатели направились к нему на надувной лодке, однако их судно перевернулось.

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