В турецком отеле утонула российская девочка

В бассейне одного из отелей турецкой Аланьи утонула россиянка 2013 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Анкаре.

По словам пресс-аташе посольства Ирины Касимовой, инцидент произошел в отеле Maya World Beach, расположенном в курортной зоне Окурджалар. Девочку доставили в ближайшую больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

В настоящий момент российское генкосульство в Анталье выясняет все обстоятельства произошедшего. Власти города также направили официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели российских туристов и привлечении к ответственности виновных.

Ранее тетя погибшей рассказала, что несовершеннолетняя россиянка пострадала в бассейне. По ее словам, ребенок упал с горки, ударился головой и захлебнулся.

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна. 28 августа 12-летняя девочка скончалась в больнице.

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