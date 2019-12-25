Бабушка потребовала у родственников плату за рождественский ужин

Бабушка из британского города Файли, графство Норт-Йоркшир, стала брать с родственников плату за празднование Рождества в ее доме. Об этом сообщает Fox News.

Приглашение на рождественский ужин 52-летней Хейли Гарбатт (Hayley Garbutt) стоит 35 фунтов стерлингов (2,8 тысячи рублей). В этом году она собрала деньги со своих взрослых детей, их возлюбленных и четырех внуков, а также со знакомых, которые хотели прийти к ней на Рождество. «Я заставляю скинуться всю семью перед тем, как идти в магазин», — объяснила она.

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По словам Гарбатт, она следит, чтобы гости не пожалели об уплаченных деньгах. «Холодильник просто ломится от еды, — утверждает она. — Я покупаю разные виды мяса всех сортов, от говядины до индюшатины, свинины и курятины. К Рождеству у меня припасено шампанское и всякая газировка для детей».

В 2018 году сообщалось, что невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов. Также она призналась, что рассталась с женихом, который предлагал провести скромную церемонию, и разругалась со всеми подругами. Вернуть деньги невеста отказалась, объяснив, что это компенсация за ее страдания.

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