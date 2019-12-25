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В Китае рассказали об усилиях ВМФ России по «сохранению лица»

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Россия продолжает усилия по поддержке немногочисленных советских надводных кораблей, предназначенных для действий в океанской зоне, в целях «сохранения лица», поскольку ВМФ страны утратил возможность конкурировать в этой области с ВМС США, рассказывается в публикации на Sohu.

В заметке на китайском сайте говорится, что для обеспечения защиты границ Москва вместо развития надводного флота продолжает активно усиливать подводный, в частности интенсивно строить атомные субмарины.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ России способен дать отпор любому агрессору.

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