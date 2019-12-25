В России стало вдвое больше студентов-иностранцев

В последние десять лет число иностранных студентов в России увеличилось в два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах».

По информации издания, поток иностранных студентов увеличился до 327,6 тысяч человек в 2019 году. «Последние десять лет число студентов из-за границы постоянно растет. Россиян же за рубежом сегодня учится порядка 65-70 тысяч человек», — отметила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Так, Россия больше экспортирует, нежели импортирует образование. Иностранные студенты приезжают в Россию в основном из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Всего Россия привлекает 6 процентов студентов от общемирового числа и занимает восьмое место после США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Германии и Франции.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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