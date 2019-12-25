Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Иране. Об этом пишет агентство Mehr.

Источники агентства сообщают, что крушение произошло в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Военный самолет упал около горы Сабалан.

Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв. Отмечается, что сейчас иранские самолеты патрулируют место аварии.

Судьба экипажа пока неизвестна. Агентство пишет, что местные власти расследуют детали происшествия.

В начале декабря истребитель МиГ-29 разбился в Египте во время учебно-тренировочного полета. Уточнялось, что пилот успел катапультироваться. Согласно данным источников на предприятиях оборонной промышленности, причиной происшествия могли стать технические неполадки в комплексной системе управления истребителя или неправильные действия пилота.

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