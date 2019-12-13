В Великобритании перечислили самые мощные ВВС в мире

Военная авиации России по численности парка находится на втором месте в мире, уступая США и опережая Китай. Мощнейшие ВВС перечислены в ежегодном исследовании World Air Forces 2020, публикуемом британским журналом Flight International.

Издание насчитало у Москвы по состоянию на декабрь текущего года 4163 военных самолетов и вертолетов, что составляет 8 процентов от мирового парка такой техники. По данному показателю Россия уступает США с 25 процентами (13266 самолетов и вертолетов) и опережает Китай с 6 процентами (3210 военными самолетами и вертолетами).

Всего в мире, согласно World Air Forces 2020, насчитывается 1067 единиц советских (российских) Су-27 и Су-30, что составляет 7 процентов от общего количества истребителей в мире. По численности данные самолеты уступают американским F-16 Fighting Falcon (2280 единиц или 16 процентов), но опережают также американские F-15 Eagle (949 машин или 7 процентов).

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Вместе с другими машинами, в частности, МиГ-29, Су-24 и Су-25, доля российской техники среди боевых самолетов во всем мире достигает 18 процентов (1616 единиц). По данному показателю Россия также уступает США и опережает Китай. Доля вертолетов российского производства в общемировом парке оценивается в 19 процентов.

В апреле принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата написало, что производство в России летательных аппаратов, в том числе коммерческих, в первом квартале текущего года упало на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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