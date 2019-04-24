Производство самолетов и вертолетов в России рухнуло на 40 процентов

Производство в России летательных аппаратов, в том числе коммерческих, в первом квартале текущего года упало на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Речь идет как о гражданских, так и о военных самолетах и вертолетах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Это одно из крупнейших падений среди основных компонентов промпроизводства за данный период. В 2018 году выпуск самолетов и вертолетов, включая космические, упал на 13,5 процента. Однако это наблюдалось после сильного роста, длившегося по меньшей мере четыре года.

Позднее вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов уточнил, что производство гражданской и военной авиационной техники в прошлом году упало на 12,7 процента, падение в ракетно-космической промышленности составило 4,1 процента. Чиновник пояснил, что спад связан со снижением объемов госзаказа.

В ближайшее время президент России Владимир Путин намерен провести заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором станут известны официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, Россия экспортировала вооружения и военной техники на 15 миллиардов долларов, а новых контрактов подписано на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

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