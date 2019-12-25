Huawei отказалась от супераккумулятора из графена

Huawei официально опровергла информацию о том, что следующий смартфон бренда получит графеновую батарею. На заявление корпорации обратило внимание издание ITHome.

Представитель Huawei пояснил прессе, что новость о графеновых аккумуляторах в новых смартфонах оказалась ложной. Согласно заявлению, инженеры компании работают над данной технологией, но она еще далека от совершенства. Также в официальном Twitter-аккаунте французского филиала Huawei исчез пост о смартфоне на графеновой батарее.

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В конце декабря в Twitter-аккаунте Huawei France появилась публикация, в которой описывались преимущества инновационных супераккумуляторов с добавлением графена. После выхода поста аналитики предположили, что китайская корпорация таким образом косвенно подтверждает скорый выпуск девайса с графеновой батареей, однако вскоре компания от этого отказалась.

Также в декабре о выходе смартфона Huawei с графеновым аккумулятором заявил инсайдер EqualLeaks. Он пояснил, что первым флагманом с инновационной батареей станет Huawei P40 Pro. Источник заметил, что компания уже демонстрировала заинтересованность в графене и использовала материал в аккумуляторах на базовых станциях.

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