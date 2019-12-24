Huawei создаст «убийцу» YouTube и других сервисов Google

Huawei заявила о планах создать равноценную замену YouTube, Gmail и других сервисов Google. В этом китайской компании помогут индийские разработчики, передает Economic Times.

Генеральный директор индийских филиалов Huawei и Honor Чарльз Пенг (Charles Peng) заметил, что Honor ведет переговоры с разработчиками 150 популярных приложений в Индии, чтобы привлечь их к собственной платформе и разработать «убийц» сервисов от Google. Корпорация намерена получить от них программы для смартфонов, которые можно будет включить в экосистему сервисов Huawei. «Большинство ключевых приложений, вроде навигатора, мессенджера, платежной системы будут готовы уже к концу декабря», — заявил Пенг.

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Китайская корпорация намерена сотрудничать не только с индийскими, но и с европейскими специалистами. В каждом регионе, по словам представителя Huawei, компания будет предлагать местным пользователям 100-150 популярных приложений. По мнению экспертов, тем самым Huawei постарается навязать конкуренцию сервисам Google.

По оценке Economic Times, экосистема приложения Huawei насчитывает порядка миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру. Конкретно в Индии вознаграждение за интеграцию приложения в экосистему составит до 17 тысяч долларов. Уточняется, что глобальный фонд Huawei для поощрения разработчиков составляет около миллиарда долларов.

19 декабря Huawei подтвердила, что следующий флагманский смартфон компании выйдет без сервисов Google. При этом аппарат Huawei P40 получит актуальную операционную систему Android 10.

10 декабря Huawei отказалась от планов выпускать смартфон на базе операционной системы HarmonyOS. Днем ранее компания публично заявила, что первый аппарат с собственной ОС будет выпущен в августе 2020 года. Китайская корпорация не может использовать сервисы Google на своих смартфонах из-за отсутствия лицензирования, вызванного попаданием в санкционный список США.

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