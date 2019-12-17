США не смогли заставить свои компании порвать с Huawei

Власти США не смогли заставить свои крупнейшие технологические компании, в том числе AT&T и Verizon, согласиться на ряд требований и порвать отношения с Huawei, пишет Financial Times.

Как утверждают источники, близкие к ситуации, Госдепартамент попросил операторов связи и производителей чипов утвердить свод принципов. Фактически этот документ исключал возможность работы с китайскими компаниями. Один из собеседников издания уверен, что документ был направлен именно на Huawei.

Материалы по теме Честный подкуп Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды

В предложенные принципы входил отказ от покупок продукции у китайского бизнеса, нарушающего санкционный режим, к продукции которого имеют доступ китайские спецслужбы.

Однако представители отрасли решили проконсультироваться с юристами и выяснили, что такое сотрудничество может завершиться обвинениями по антимонопольному законодательству. Чтобы избежать наказания, компании вынуждены были отказаться от поддержки законов.

Вашингтон обвиняет Huawei в воровстве технологий и шпионаже, а также пытается заставить отказаться от сотрудничества с ним не только свои компании, но и зарубежные страны. Для этого США предлагают европейским производителям дешевые кредиты, которые позволят им конкурировать с китайским технологическим гигантом. Белый дом пытается ограничить компании из Китая в этой области последние два года. В отношении Huawei введены санкции, однако компания утверждает, что сумела преодолеть их последствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!