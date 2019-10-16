США не смогли справиться с Huawei

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в первые девять месяцев текущего года выросла на 24 процента. Такая информация приводится в отчете на сайте компании.

В цифрах показатель достиг 610,8 миллиарда юаней (86 миллиардов долларов). За этот же период компания продала 185 миллионов смартфонов, что на 26 процентов больше, чем за первые три квартала 2018 года.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

Рентабельность по чистой прибыли в указанные сроки составила 8,7 процента. Данные по чистой прибыли и данные за третий квартал компания не раскрыла.

В отчете говорится, что к настоящему времени Huawei подписал более 60 коммерческих контрактов на строительство сетей связи 5G, а экосистема компании развивается более чем в 170 странах и регионах и привлекла более миллиона зарегистрированных разработчиков.

Такие показатели достигнуты несмотря на давление США, которые в мае внесли компанию в черный список. Huawei обвинили в краже интеллектуальной собственности и использовании оборудования для шпионажа.

После введения американских санкций глава компании Жэнь Чжэнфэй оценивал потери в 30 миллиардов долларов в 2019 году и говорил сотрудникам, что компания находится «между жизнью и смертью». Но в августе он объявил, что давление США оказалось куда менее угрожающим, чем ожидалось, а предварительная оценка ущерба была завышенной.

В настоящее время Пекин и Вашингтон близки к заключению первого этапа торговой сделки, но в США уже рассказали, что Huawei не будет в ней участвовать. Тем не менее Белому дому не удалось заставить другие страны последовать своему примеру и надавить на китайскую компанию. В частности, Норвегия и Германия допустили производителя к строительству сетей 5G на своей территории, а Великобритания не была против открытия исследовательской лаборатории Huawei в престижном районе Лондона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!