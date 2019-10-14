Главная экономика Европы не послушалась США

Власти Германии окончательно отказались блокировать выход китайской компании Huawei на рынок оборудования для построения сетей связи 5G, на чем настаивали США, сообщает Handelsblatt.

В рамках финальной редакции требований безопасности для телекоммуникационных сетей отсутствует формулировка о том, что системы должны быть произведены только заслуживающими доверия поставщиками.

На этом требовании, как отмечается в материале, настаивали в министерстве экономии и окружении канцлера Ангелы Меркель. Фактически оно означает, что никаких препятствий для выхода на рынок китайского телекоммуникационного гиганта нет.

Еще в апреле глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн уже заявлял, что страна не намерена блокировать доступ китайской компании.

Ранее Норвегия отказалась ограничивать участие Huawei в строительстве сетей 5G. При этом еще в январе в правительстве говорили, что задумываются о запрете на использование ее продукции.

До этого стало известно, что Huawei без официального объявления открыл исследовательскую лабораторию в Лондоне, прямо напротив строящейся штаб-квартиры Google. В ней компания, как утверждают источники, займется проблемами искусственного интеллекта.

США обвиняют Huawei в краже технологий и использовании своего оборудования для шпионажа в интересах властей. Введенные в мае санкции закрывают для компании доступ к американским компонентам и технологиям.

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