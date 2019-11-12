Страдающий от санкций Huawei удвоит зарплату всем сотрудникам

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei собирается потратить два миллиарда юаней (286 миллионов долларов) на вознаграждение сотрудникам за работу в условиях санкционного давления со стороны США. В ноябре все 190 тысяч работников получат удвоенную зарплату, сообщает Reuters.

Представитель компании сказал, что такая выплата станет знаком признания со стороны руководства. Больше всего получат разработчики, которые сумели за полгода найти способ обойти американские технологические цепочки.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

Санкции в отношении Huawei Вашингтон ввел в мае этого года. В США заподозрили китайскую корпорацию в шпионаже и краже технологий, после чего запретили сотрудничать с ней всем компаниям, зарегистрированным в США или ведущим там свою деятельность.

Глава компании Жэнь Чжэнфэй после введения санкций говорил сотрудникам, что Huawei находится «между жизнью и смертью». Однако уже в августе он признал, что угроза не столь велика. В октябре же телекоммуникационный гигант объявил, что справился с санкционным давлением.

Между тем сами сотрудники утверждают, что для выживания руководство Huawei заставляет работать сверхурочно больше, чем принято в Китае, а для некоторых разработчиков предусмотрен даже 24-часовой рабочий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!