Huawei ради спасения последовала примеру Tesla

Сотрудница китайского технологического гиганта Huawei по имени Ху Лин в открытом письме на внутреннем сайте компании обвинила руководство в многочасовых переработках специалистов. Об этом пишет Bloomberg.

Она усомнилась, что такой режим повышает эффективность разработчиков и призвала не верить обещаниям при приеме на работу. Письмо быстро пропало с сайта, но журналистам удалось получить его текст. В Huawei признали подлинность сообщения, но не представили каких-либо комментариев по его содержанию.

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В материале говорится, что письмо вызвало бурный отклик у сотрудников. В комментариях писали, что столь строгий режим только разрушает компанию изнутри. В конце письма Ху Лин выразила надежду, что скоро такая практика закончится.

В Китае, где распространена сверхурочная работа, Huawei считается одной из самых жестких компаний. После введения американских санкций внутренние нормы Huawei стали еще более строгими и в некоторых случаях подразумевают 24-часовой день для разработчиков. От сотрудников требуют почти военного режима работы.

В августе этого года гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй рассказал сотрудникам, что компания находится «между жизнью и смертью». Он призвал их войти в «группы спецназначения» и работать еще больше, пригрозив увольнением тем, кто этого не сделает. Позднее в компании указывали, что смогли справиться с последствием санкций.

В многочасовых переработках и плохих условиях труда неоднократно обвиняли и одну из главных технологических компаний США — производителя электромобилей Tesla. Компания регулярно срывала сроки запуска новых моделей и планы по прибыли, из-за чего ее руководитель Илон Маск требовал от сотрудников перерабатывать и не обращать внимание на травмы и заболевания. В 2016 году сотрудник Tesla подробно описал тяжелые условия труда на фабрике, сверхурочную работу, высокий травматизм и низкую зарплату. Его сообщения подтвердили и другие работники. Комментируя эти обвинения, Маск объяснял, что в случае большей заботы о сотрудниках автопроизводитель не смог бы выжить.

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