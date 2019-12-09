Китай взял пример с США и ударил по Microsoft

Китайские власти приказали всем государственным учреждениям в течение трех лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения, и те уже начали исполнять указание. Это станет серьезным ударом для таких компаний, как Microsoft, Dell и HP, пишет Financial Times.

Секретная инструкция, разосланная еще в начале года, стала первым свидетельством того, что Пекин хочет переключить китайских потребителей с иностранной технику на собственную.

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По оценкам экспертов, Китаю для этих целей потребуется 20-30 миллионов единиц оборудования. В 2020 году заменят 30 процентов техники, в 2021-м — 50 процентов, а в 2022-м — все оставшееся. Такая политика получила название «3-5-2».

Это решение похоже на желание США заставить отказаться от продукции китайского телекоммуникационного гиганта Huawei максимальное количество потребителей. Так, Вашингтон запретил американским компаниям вести бизнес с Huawei и пытается найти способ помочь европейским конкурентам в борьбе с китайским производителем.

Также США давят на Европу для заморозки инфраструктурных проектов, связанных с развитием сетей 5G с помощью Huawei. В общей сложности, Вашингтон уже два года пытается ограничить китайские компании, работающие в этой сфере.

В материале указано, что замена западного программного обеспечения выглядит более сложной задачей, поскольку китайские операционные системы, например, Kylin OS, имеют гораздо более бедную экосистему, то есть в ней отсутствуют многие ключевые приложения. Однако власти настаивают, чтобы китайские государственные заказчики полностью отказались от Windows 10, даже от «правительственной» версии, выпущенной Microsoft специально для Китая.

Американские технологические компании получают порядка 150 миллиардов долларов от продаж в Китае. И хотя большая часть доходов приходится на частный сектор, удар всё равно окажется чувствителен.

Вашингтон обвиняет Huawei в воровстве технологий и шпионаже в интересах властей Китая. В компании называют такие обвинения попыткой пошатнуть ее позиции на рынке. Несмотря на давление США, в Европе пока не отказываются от контрактов с китайской компанией. В свою очередь в Huawei утверждают, что справились с последствиями санкций.

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