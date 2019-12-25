В карьере пилота разбившегося Су-57 нашлась авария с Су-30

Истребителем пятого поколения Су-57, разбившимся 24 декабря в Хабаровском крае, управлял летчик-испытатель Алексей Горшков. Это не первый подобный инцидент в его карьере: 2012 году этот пилот пережил аварию с упавшим в том же регионе истребителем Су-30, успешно катапультировавшись, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По официальным данным, в феврале того года Су-30 проходил испытания перед передачей Вьетнаму, и при разгоне у самолета отвалилась фара подсветки. Деталь попала в воздухозаборник и вызвала пожар в двигателе. Экипаж катапультировался, истребитель же упал в 130 километрах к северу от Комсомольска-на-Амуре.

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Разбившийся 24 декабря Су-57, по словам источника в самолетостроительной отрасли, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте восемь километров. Также среди причин неофициально назывался сбой в системе управления. Пилот при аварии не пострадал.

Данный Су-57 должен был стать первым серийным истребителем этой модели, переданным военным. Поставку самолета в войска планировалось осуществить до конца текущего года. До 2028 года Минобороны, согласно поручению президента России Владимира Путина, должно получить 76 таких истребителей.

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