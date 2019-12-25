Названы причины кардинальной смены профессий среди россиян

Каждый третий россиянин (33 процента) кардинально сменил род деятельности за последние 10 лет. Больше половины из них (56 процентов) приняли такое решение из-за денег. Это следует из результатов исследования компании HeadHunter, передает РИА Новости.

Говоря о причинах, по которым они меняли профессию или задумывались об этом, респонденты также назвали стресс и профессиональное выгорание (28 процентов), разочарование в профессии (25 процентов), усталость от рутины (25 процентов). 31 процент россиян сменил профессию, разочаровавшись в ней. Еще 24 процента россиян ушли в смежную специальность, 28 процентов задумываются об этом.

Из тех, кто не сменил профессию, 50 процентов сообщили, что у них нет для этого навыков или квалификации. 26 процентов решили сначала выучиться чему-то новому, а 17 процентов сослались на страх перемен. Намерение сменить профессию в течение ближайших 10 лет высказал 51 процент опрошенных.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда назвал десять самых востребованных профессий в России. В список вошли продавцы-кассиры, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

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