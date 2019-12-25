В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

Пять подростков погибли в грузинском регионе Аджария в результате автокатастрофы у села Чаквистави на юго-западе страны. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Погибшие были учениками 11-го класса. По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком. ДТП произошло близ национального парка Мтирала.

Сообщается, что сразу после аварии на место происшествия прибыли две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте.

Правоохранительные органы уже начали расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек»). Виновному грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

В связи с произошедшей трагедией мэрии Батуми и Кобулети приняли решение перенести все запланированные предновогодние мероприятия, в том числе открытие новогодних елок и праздничные концерты.

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