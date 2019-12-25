Немецкое СМИ рассказало о репетиции войны между Россией и НАТО

Журналисты немецкого издания Junge Welt опубликовали материал об учениях НАТО, назвав их репетицией войны с Россией. Статья об этом опубликована на сайте СМИ.

Как сказано в материале, учения фактически инсценируют наступление во время предполагаемой войны. В рамках проходящих операций американцы проведут самую масштабную за последние 25 лет переброску войск в Европу.

Всего в учениях принимают участие 20 тысяч американских военных, а также военнослужащие из 18 различных стран. Служащие из США прибудут через западную часть Европы в прибалтийский регион и Польшу.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил России отметил подготовку НАТО к привлечению своих войск к участию в войне. Валерий Герасимов также заявил, что одновременно с этим западные страны продвигают мнение о некой российской угрозе.

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