Visa опровергла информацию о сбоях работы карт

Платежная система Visa опровергла информацию о сбое. Об этом говорится в заявлении российского представительства компании в Twitter.

«Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности», — утверждают в компании.

24 декабря сообщалось, что пользователи платежных систем Visa и Mastercard в ряде стран столкнулись со сбоями. Наибольшее количество жалоб приходилось на США и страны Европы. Чаще всего клиенты сообщали о трудностях с совершением платежей, а также на некорректно работающие банкоматы.

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