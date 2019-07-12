ЦБ отреагировал на угрозы в адрес Visa и Mastercard

Центробанк прокомментировал ситуацию вокруг платежных систем Visa и Mastercard, которые, как сообщалось, могут свернуть свою деятельность в России, передает РИА Новости.

В пресс-службе регулятора не видят поводов для беспокойства и выразили уверенность, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК [Национальной системой платежных карт] внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — пояснили в ЦБ.

Ранее 12 июля «Коммерсантъ» сообщал, что Госдума собирается рассмотреть законопроект, предъявляющий новые требования к работе платежных систем.

Отмечалось, что иностранным системам запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями, что может привести к их уходу из России и ограничениям в работе уже выпущенных карт.

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