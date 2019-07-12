Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Украинский телеведущий обматерил Путина
Угонщики попались с бочкой урана, гремучей змеей и бутылкой виски
Гидрометцентр России объяснил неспособность прогнозировать потопы
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Выезжавший с парковки россиянин сделал два сальто на машине и сбежал
Эмили Ратаковски вернула в моду прическу из 90-х
Пассажирка самолета свесила волосы перед лицом соседа и была обругана в сети
Россиянка упала в водосток и исчезла
Новости партнеров

ЦБ отреагировал на угрозы в адрес Visa и Mastercard

Перейти в «Мою Ленту»

Центробанк прокомментировал ситуацию вокруг платежных систем Visa и Mastercard, которые, как сообщалось, могут свернуть свою деятельность в России, передает РИА Новости.

В пресс-службе регулятора не видят поводов для беспокойства и выразили уверенность, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК [Национальной системой платежных карт] внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — пояснили в ЦБ.

Ранее 12 июля «Коммерсантъ» сообщал, что Госдума собирается рассмотреть законопроект, предъявляющий новые требования к работе платежных систем.

Отмечалось, что иностранным системам запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями, что может привести к их уходу из России и ограничениям в работе уже выпущенных карт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Работу Visa и MasterCard в России поставили под угрозу
Visa и MasterCard захотели лишить денег
Visa и MasterCard накажут за Венесуэлу
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Главный в семье

Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
16:19Сегодня

Миллиардер Олег Бойко попытается вернуть около 400 миллионов рублей

16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

12:28Сегодня

Сбербанк предрек рублю взлет

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
13:53Сегодня

Российскую компанию захотели китайцы

15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

09:56Сегодня

Новую пенсионную реформу отложат

Экономика00:02 6 июля

«Первый лучик надежды уже существует»

Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
11:04Сегодня

Работу Visa и MasterCard в России поставили под угрозу

11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

12:14Сегодня

Молдавия заступилась за транзит газа через Украину перед Россией

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
Выезжавший с парковки россиянин сделал два сальто на машине и сбежал
Россиянин получит компенсацию за сломанную полицейскими руку и выстрел в лицо
Обвиняемый в госизмене 75-летний ученый признан политзаключенным
Россиянка упала в водосток и исчезла
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Россия рассказала о бессилии США
В Албании задержан россиянин из ИГ
Два самолета с компонентами для С-400 сели в Анкаре
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Меркель напророчили досрочную отставку
Все материалы
Бывший СССР
Чернобыль золотой
Зеленский решил заманить иностранцев в зону отчуждения и заработать
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Глава Минздрава поспорила с Зеленским о люстрации вишневых косточек
Молдавия захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ
Киев назвал звонок Зеленского Путину шагом к возрождению «нормандского формата»
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Миллиардер Олег Бойко попытается вернуть около 400 миллионов рублей
Сбербанк предрек рублю взлет
Российскую компанию захотели китайцы
Новую пенсионную реформу отложат
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа сумма взятки задержанного замглавы ПФР
Росгвардия захотела охранять мак и коноплю
Полковника по прозвищу Киборг избили в столичном СИЗО «Медведь»
Семерых террористов из ИГ осудили за попытку устроить крушение «Сапсана»
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
В Норвегии отреагировали на «разгерметизацию» К-278 «Комсомолец»
Россия показала барокамеру для спасения подводников
Раскрыты потери США от выхода Турции из программы F-35
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Все материалы
Спорт
«Подумаем о титулах потом»
Большие клубы провалились в АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — проблемы
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Черышева оценили в десятки миллионов евро
«Барселона» решила не платить за Неймара
Виталий МуткоCAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?
Хорват из ЦСКА описал Россию одним словом
Футболист отказался переезжать в Россию и разочаровал свой клуб
Все материалы
Культура
Дэвид Ковердейл «Хотели нас поиметь? Получите!»
Дэвид Ковердейл — о Великом Духе, жизни после смерти и группе Deep Purple
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
Художник в инвалидном кресле завис на стене перед пандусом в никуда
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Японии певица собралась судиться с правительством из-за бездействия полиции
В Краснодаре сыгравшего хоккеиста Овечкина актера задержали в аэропорту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
Люди рассказали о самых неприятных случаях «френдзоны»
Девушка продала в сети свои грязные носки и обрела славу
Определены четыре главных вопроса на первом свидании
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Раскрыта неудача молодости Меган Маркл
Эмили Ратаковски вернула в моду прическу из 90-х
Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка
Непризнание Bugatti и Tesla роскошью в России объяснили
Все материалы
Путешествия
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Путешественники из Москвы попытались ввезти сигареты в Европу и попались
Пассажирка самолета свесила волосы перед лицом соседа и была обругана в сети
Россиянка сошла с ума на Бали, попинала полицейских и попала в психбольницу
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Трехлетний мальчик провалился под землю и напугал родителей
Соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей
Смертоносная схватка акул-людоедов попала на видео
Женщина прогулялась по пляжу и завела в ноге червя
Все материалы
Длительный тест Lada Granta Liftback
Чапаев и пустота: первые впечатления от обновленной Lada Granta
Вспоминаем историю легендарного VW Beetle
Как крошечный автомобиль завоевал весь мир и превратился в культовую модель
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Дизельный Mercedes-Benz C-Class оказался «чище» электрокара
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья
Ипотека станет не нужна
Обвиненный в секс-торговле детьми миллиардер предложил дом в обмен на свободу
России предрекли резкое падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
В российском регионе создадут десятки учебных мастерских
Россиян поучат быть родителями
Два бесплатных участка федеральной трассы починят за 8,4 миллиарда рублей
Все материалы