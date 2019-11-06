В Европе захотели отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 европейских банков совместно разрабатывают новую платежную систему и хотят отказаться от использования американских Visa и MasterCard. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

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Новая платежная система будет назваться PEPSI — Pan-European Payment System Initiative. Идея ее создания появилась в 2017 году и изначально имела политический подтекст. Европейский центральный банк был озабочен вопросом суверенитета платежей в Европе. Однако обеспокоенность вызывали не только американские платежные системы, но и растущее влияние Китая.

Проект был упомянут во вторник, 5 ноября, главой управления пластиковых карт банка BNP Paribas Карло Боверо на конференции, организованной Revue Banque.

Ни один из европейских банков, к которым агентство обратилось за комментарием, не ответил на запрос. Однако, по данным источников, в инициативе участвуют большинство французских банков и немецкий Deutsche Bank.

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