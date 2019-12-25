Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.

Аудитор ведомства, один из авторов документа Данил Шилков подчеркнул, что «масштаб влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно».

Речь идет о том, что за пять лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства держалось на уровне 5,5-6 миллионов, а количество работников — 18,9-19,3 миллионов. Некоторые из предприятий, которым предоставлялась поддержка, закрылись, другие развивались, что не позволяет судить о пользе программы.

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По словам Шилкова, главной проблемой стали слишком сложные условия для получение льготного займа. Например, некоторые из региональных гарантийных организаций (выступают в качестве поручителей при получении кредита) решили зарабатывать на предпринимателях. Они брали за гарантии комиссию и сами устанавливали порядок ее выплаты. В совокупности бизнесменам было выгоднее воспользоваться обычным кредитом.

Опрошенные изданием предприниматели рассказали, что получить льготный кредит гораздо сложнее, чем в обычном банке, и на бумажную работу уходило много усилий.

В ближайшие пять лет государство намерено в три раза увеличить поддержку МСП, потратив 244 миллиарда рублей. Изменится ли политика помощи — неизвестно.

Ранее специалисты Альфа-банка выяснили, что у представителей малого бизнеса в России усилился пессимизм по отношению и к общей экономической обстановке, и к ситуации в собственных компаниях. Успешным свой бизнес посчитали чуть более 20 процентов.

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