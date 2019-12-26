Windows начнет автоматически устанавливать драйверы

В операционной системе Windows появится облегченная система установки драйверов. Об этом сообщил портал Ghacks.

Эксперты обратили внимание на недавно вышедшую сборку Windows 10 Build 19536. Судя по обновлению, в будущем в ОС Windows появится единый интерфейс для установки драйверов и необходимых для работы сторонних устройств программ. Отмечается, что инструмент будет сканировать систему на предмет новых устройств и автоматически предлагать необходимое программное обеспечение.

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В статье Ghacks уточняется, что на данный момент владельцы ПК и системные администраторы вынуждены вручную искать и устанавливать нужные драйверы или пользоваться сторонними программами. В частности, пользователям приходится работать с менеджером устройств, чтобы лично установить, откатить или удалить ПО.

Аналитики не сообщают, когда нововведение будет доступно для пользователей. По мнению экспертов, функция автоматического поиска и установки драйверов появится в ближайших обновлениях Windows в начале 2020 года.

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