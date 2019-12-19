Эксперты усомнились в уязвимости версии Windows на компьютере Путина

Эксперты усомнились, что на снимках, опубликованных пресс-службой президента России Владимира Путина, была замечена устаревшая версия операционной системы Microsoft — Windows XP. Комментарий специалистов опубликовал Forbes.

Журналист Филип Ингрэм (Philip Ingram), ранее служивший в британской разведке, обратил внимание на то, что использование Путиным уязвимой версии ОС может не соответствовать действительности. Он пояснил, что российские службы обычно очень тщательно относятся к тому, что попадает в кадр снимков с официальными лицами, а в этот раз экран компьютера был ясно виден.

Ингрэм предположил, что публикация такого снимка могла быть осуществлена намеренно с целью узнать, как отреагируют на новость об уязвимом программном обеспечении западные страны и остальной мир. Он добавил, что такой шаг соответствует концепции российских вооруженных сил, называемой им «маскировка» и заключающейся в стремлении дать ложную информацию.

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Эксперт в области кибербезопасности Аиэн Торнтон-Трамп (Ian Thornton-Trump) отметил, что, по его мнению, Путин использует операционную систему Linux с особой защитой. В пользу этого предположения говорит также то, что Путин ранее сам руководил ФСБ, поэтому, скорее всего, эта служба обеспечила безопасность его ОС, считает Ингрэм.

Специалисты сошлись во мнении, что даже если на компьютере Путина действительно установлена Windows XP, она должна быть хорошо защищена. Эксперты объяснили, что это возможно, особенно если компьютеры не подключены к интернету.

Уязвимую версию ПО на снимках пресс-службы заметили журналисты британского издания Guardian. Windows XP, выпущенная в 2001 году, была последней ОС от Microsoft, одобренной для использования на официальных российских правительственных компьютерах. Более поздняя версия Windows 10 одобрена только для устройств, где не хранится защищенная гостайной информация.

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