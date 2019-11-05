Путин одобрил замену «Википедии»

Президент России Владимир Путин высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог, сообщают журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.

По мнению главы государства, заменой могла бы стать новая «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) в электронном формате. «Это будет, во всяком случае, достоверная информация», — с улыбкой заметил Путин.

БРЭ издавалась с 2004-го по 2017 год. Издание, насчитывающее более чем 80 тысяч статей, состоит из 35 нумерованных томов и тома «Россия». Энциклопедия создавалась по указу Владимира Путина от 2002 года.

В августе 2016-го премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением запустил работу по созданию общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала на базе БРЭ. За три года с этого момента власти определились лишь с размером субсидий на осуществление проекта (1,9 миллиарда рублей) и сроками запуска — отечественный аналог «Википедии» должен начать работу к 1 апреля 2022 года.

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