Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии»

Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

Образовательный ресурс будет создан на основе оцифровки 35-томной универсальной научной «Большой российской энциклопедии» (БРЭ). Проект стартовал 1 июля и рассчитан на 33 месяца. Создание портала планируется завершить 1 апреля 2022 года.

Согласно документам, в 2019 году субсидия на создание портала составила 302,2 миллиона рублей. В 2020 году ее размер достигнет 684,4 миллиона рублей, в 2021 году — 833,5 миллионов рублей, а в 2022 году — 169, 9 миллионов рублей. Таким образом, в целом на осуществление проекта заложено 1,9 миллиарда рублей.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил создать российский аналог «Википедии» в 2016 году. В июле 2019 года Минкомсвязи опубликовало проект постановления правительства о выделении субсидий на создание и работу портала.

О создании российского аналога «Википедии» на основе БРЭ заговорили в 2010 году. Проект презентовали под названием «Знание». Планировалось, что он объединит ресурсы БРЭ, энциклопедий «Росспэн», «Православной энциклопедии», изданий РАН, а также ряда изданий, сертифицированных научным советом как достоверные. В 2012 году в разговоре с «Известиями» ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец заверял, что российский энциклопедический ресурс будет «как "Википедия", только качественнее». По его тогдашней оценке, портал мог бы окупиться в течение трех лет благодаря платному доступу.

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