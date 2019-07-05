Российских редакторов «Википедии» поймали на очернении оппозиции

«Википедия» провела проверку группы пользователей русскоязычной версии интернет-энциклопедии по подозрению в скоординированных правках политических статей. Выяснилось, что юзеры формировали положительный фон в материалах про губернаторов и негативный — про оппозицию.

Представители электронной энциклопедии проверяли 12 редакторов под никами Себастьян, Flint1972, Zergeist2, Vladislav 1987, Nefedechev, Baydarka, Vasgrom, Иван Кучеров, P.miner77, Tonnay-Charente, Pluzhnikov и Oldfishkeeper. Четыре аккаунта существовали на «Википедии» с 2007 по 2017 годы, еще восемь были созданы в период с октября 2018 года по январь 2019 года (три из них — Vasgrom, Иван Кучеров и P.miner77 — в один день, 17 октября).

Материалы по теме «Цензура, война и изоляция от чужаков» Как работает пропаганда в наши дни

Расследование было инициировано создателем сервиса «Викифай» Михаилом Грузновым (ник Gruznov) по процедуре «Проверка участников». Он внес предложение, а имеющие достаточный уровень редакторских прав участники вынесли вердикт. Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.

В своих претензиях Gruznov рассказал, что указанные пользователи имеют совпадающее оформление личных страниц, пишут в статьях об оппозиционерах негатив, а в статьях о госчиновниках — позитив, используют один пул источников и патрулируют правки друг друга. Грузнов отметил, что бизнесмен Евгений Пригожин — единственный, кроме губернаторов, о ком 12 редакторов из списка «пытались писать хорошо и убрать негатив».

По итогам проверки участники установили, что при создании учетных записей Oldfishkeeper, Vasgrom, Иван Кучеров, P.miner77 и Pluzhnikov использовалась однородная инструкция или один и тот же образец. Эти аккаунты решено было заблокировать. Также был заблокированы Nefedechev, Praetorianec, Спектральный Анализ, Naturproduct и Archik97 — пользователи определили, что эти учетные записи принадлежат одному и том же человеку. Аккаунты Zergeist2, Себастьян, Flint1972 и Baydarka не были заблокированы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!