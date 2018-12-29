Названы самые популярные статьи русской Википедии

Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года. На первом месте оказался материал о чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.

На второй строчке, как и в прошлом году, разместилась статья о президенте Владимире Путине. «Россия» с первой позиции опустилась на третью.

В пятерку попали страницы о президентских выборах в России в 2018 году и о футболисте Криштиану Роналду.

Остальные статьи в десятке — это «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».

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