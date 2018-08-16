Интернет-энциклопедия «Википедия» выпустила толстовки совместно с американским лейблом уличной одежды Advisory Board Crystals. Об этом сообщает Vice.

Продукция представляет собой белые толстовки с несколькими принтами. На груди напечатаны логотип компании Advisory Board Crystals и название «Википедии», а на спине — логотип энциклопедии и надпись Internet Master («Интернет-мастер»). Стоимость одежды составляет 85 долларов (около 5,7 тысячи рублей).

Представители Advisory Board Crystals пообещали пожертвовать все вырученные деньги благотворительной некоммерческой организации Wikimedia Foundation, которая поддерживает работу «Википедии», «Викисловаря», «Викицитатника» и других мультиязычных вики-проектов.

«Знание — сила, а осознание — выживание. Помимо того что Википедия является большим источником вдохновения и информации для наших проектов, она помогает представить себе мир, где каждый человек может свободно делиться всеми знаниями», — отметили представители бренда уличной одежды.

В 2016 году сеть магазинов H&M запустила линию одежды «Марк Цукерберг», созданную в честь основателя социальной сети Facebook. Вся коллекция состояла из семи серых футболок и одной пары синих джинсов.

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